Crise du miel en Alsace : "C'est extrême cette année, on n'a jamais vu ça en 42 ans"

Cela va être compliqué de manger du miel alsacien cette année. Les réserves sont à sec, la faute à une mauvaise météo en été et au printemps. Les abeilles, ayant moins à butiner, ont beaucoup moins produit et ont donc gardé pour elles leurs faibles réserves. Joël Gross est apiculteur à Reichstett, près de Strasbourg. Ses 600 ruches ont survécu au froid, au gel et à la pluie. Mais elles n'ont pu lui donner qu'une tonne cinq de miel, contre 18 à 20 tonnes habituellement. "On a plus de 90% de perte" se désole-t-il.

Des réserves de miel déjà faibles

Fabienne gère la boutique des Apiculteurs Berger de Reichstett. Elle ressort donc les stocks de l'année dernière, sauf qu'il lui manque du miel d'acacia, de tilleul, de châtaignier et de forêt. "C'est extrême cette année, on n'a jamais vu ça en 42 ans." Pour tenir le coup, les apiculteurs comptent donc sur la vente directe, ils espèrent que les clients seront au rendez-vous. Surtout qu'ils le garantissent : le miel est d'excellente qualité cette année.