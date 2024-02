Crise agricole : «On s'est habitués à ne jamais partir en vacances», raconte un couple d'agriculteurs retraités

Parmi les motifs de la colère des agriculteurs, les petites retraites de leurs aînés. Une revendication à laquelle Gabriel Attal a répondu de manière assez évasive, renvoyant à une future possible réforme. Pour l'occasion, Europe 1 a rencontré un couple d’agriculteurs retraités, Guy et Monique Berthelot, à Varennes-sur-Seine, en Seine-et-Marne. Cette dernière est présidente de la section des anciens exploitants de la FNSEA de son département. Et le couple doit, comme beaucoup d’agriculteurs retraités, se contenter d’une petite pension.

"On s'en contente"

Après 50 ans à cultiver betteraves et céréales, le compte n’y est pas. "Voyez, 1.000 de retraite pour mon mari, et moi, 700 euros", détaille Monique au micro d'Europe 1. Son mari reconnaît qu'ils ne s'attendaient pas à recevoir une retraite importante. Il explique que le couple a dû économiser et essaye désormais de vivre. "On s'est habitués à ne jamais partir en vacances. Si on va au restaurant, c'est peut-être une fois dans l'année. On a une télévision qui a 50 ans, on s'en contente", raconte la retraitée.

Heureusement, il y a le potager à l’arrière de la maison, une grosse économie pour le couple. "Moi, c'est mon truc, j'adore. En ce moment, il n'y a plus que des poireaux. J'avais encore quelques choux-fleurs. On n'achète aucun légume de l'année", détaille Guy. Avec 900 euros chacun pour vivre, le couple de retraités ne se fait pas d'illusion sur son sort mais espère que les futures générations de retraités verront leur pension calculée sur les 25 meilleures années et non l'ensemble de la carrière. "Ce serait plus pour améliorer la retraite des futurs retraités", espère Monique. Et pour Guy, cela serait une véritable avancée. Une mesure de revalorisation a été votée par le Parlement en début d’année dernière, mais n'est toujours pas appliquée.