Crise agricole : ces irréductibles exploitants lyonnais qui poursuivent le mouvement

Les Lyonnais font de la résistance. La grande majorité des barrages ont été levés, samedi, dans toute la France suite aux annonces de Gabriel Attal. Les agriculteurs ont donc retrouvé leurs exploitations. C'est le cas par exemple dans la région lyonnaise avec la fin des barrages sur l'A6 à Villefranche-sur-Saône, sur l'A7 à Pierre-Bénite ou sur l'A47 à Chasse-sur-Rhône. Mais vendredi soir, un point de blocage subsistait sur l'A43, au péage de Saint-Quentin-Fallavier. Europe 1 est allée à la rencontre de ses exploitants qui ne veulent pas s'en aller.

Ces irréductibles considèrent que les annonces du Premier ministre sont loin d'être suffisantes pour répondre à la crise agricole que traverse la France. Les exploitants continuent donc de bloquer le péage de Saint-Quentin-Fallavier sur l'autoroute A43 pour continuer à mettre la pression sur le gouvernement. Un point stratégique, car cet axe routier mène vers les stations de ski de Savoie en Isère. Une situation qui pourrait contrarier les plans des Lyonnais voulant profiter de la neige ce week-end en station.

Un blocage au moins jusqu'à lundi

Malgré les injonctions de la FNCA, ce blocage devrait durer au moins jusqu'à lundi. Les paysans à l'initiative de ce barrage sont tous syndiqués à la Confédération paysanne, une organisation plutôt classée à gauche. Ils estiment que les mesures annoncées par Gabriel Attal vont venir en aide aux plus grosses exploitations et non pas aux petits paysans qui auraient été oubliés par le Premier ministre. Face à ces derniers contestataires, la préfète de la région ne semble pas vouloir faire intervenir les forces de l'ordre.