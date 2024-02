Colère des agriculteurs : une action coup de poing dans un hypermarché de Villeneuve-d'Ascq

Même si les blocages sont levés et que des agriculteurs rentrent chez eux, il y a toujours des irréductibles, insatisfaits des annonces du Premier ministre, Gabriel Attal. La Confédération paysanne a mené une action ce samedi après-midi dans un hypermarché à Villeneuve d'Ascq, à côté de Lille. Les militants ont vidé les rayons en pleine heure de pointe.

"Sans revenus promis, transition compromise"

Une opération coup de poing et une centaine d'agriculteurs mobilisés dans cet hypermarché. "Sans revenus promis, transition compromise", peut-on voir sur certaines affiches. Sur place, les rayons ont été vidés et des caddies sont remplis de miel, de salades, de conserves ou de lentilles. "On retire symboliquement des rayons certains produits. Des haricots verts qui viennent du Kenya et Madagascar. Cette production-là n'a rien à faire ici. Madagascar est un pays en insécurité alimentaire. Et nous, on importe des produits de Madagascar, car ça coûte moins cher et l'entreprise qui va vendre va pouvoir faire plus de marge. Nous, on trouve que c'est honteux", déplore Jonas, maraîcher et membre de la Confédération paysanne.

Une concurrence déloyale pour ces agriculteurs. "On veut des prix minimum d'entrée", ajoute-t-il. De plus, les mesures dévoilées par le premier ministre ne suffisent pas, déplore Antoine, éleveur bovin. "Nous, la revendication, c'était le revenu paysan. En fait, les annonces faites ne vont en aucun cas améliorer le revenu des paysans et en encore moins celui des petits paysans que nous représentons à la Confédération paysanne. C'est-à-dire que des avantages fiscaux sur le gazole et le recul des normes environnementales, ce n'est pas ça. C'est un mauvais combat en fait", souligne-t-il au micro d'Europe 1. Cette opération coup de poing aura duré environ une heure dans cet hypermarché. Par la suite, les agriculteurs sont partis dans le calme et envisagent désormais d'autres actions.