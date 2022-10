Crise à la PJ : le patron de la police judiciaire de Marseille démis de ses fonctions

Le directeur général de la police nationale (DGPN) Frédéric Veaux a démis de ses fonctions Éric Arella, le directeur zonal de la PJ à Marseille, une fonction qu'il occupait depuis 2015. Éric Arella va rejoindre l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) à partir du lundi 10 octobre prochain. C'est Dominique Abbenanti, jusqu'ici attaché de sécurité intérieure à Alger, qui va le remplacer. Celui-ci a auparavant occupé un certain nombre de postes dans le domaine judiciaire notamment comme sous-directeur de la police technique et scientifique (PTS) et aussi plusieurs fois chef d'antenne de la PJ.

"Déloyauté" et mauvais résultats

Selon une source policière à Europe 1, Éric Arella a fait preuve de "déloyauté" vis-à-vis du DGPN Frédéric Veaux ce jeudi. En cause également, les mauvais résultats sur le nombre d’homicides records à Marseille, malgré les moyens engagés. Cette démission intervient au lendemain d'une manifestation à Marseille contre la réforme de la PJ.

"On lui reproche le coup de force des officiers", commente une source policière

"C'est une honte, on lui fait porter le chapeau. Il a toujours été loyal. Et ce sont la quasi totalité des responsables qui sont contre cette réforme", voulue par le gouvernement, a indiqué à l'AFP une source de la PJ à Marseille. Éric Arella pilotait notamment les enquêtes sur le narcobanditisme de Perpignan à Nice, en passant par Marseille, une des villes les plus touchées par ce fléau. "On lui reproche le coup de force des officiers hier", a commenté une autre source policière locale, évoquant un homme "très respecté". Des dizaines de policiers se sont rassemblés vendredi spontanément au pied de l'hôtel de police, a constaté une journaliste de l'AFP.

Jeudi, quelque 200 officiers de la PJ avaient manifesté devant l'Evêché, l'hôtel de police à Marseille, à l'occasion de la venue du directeur général de la police nationale (DGPN), Frédéric Veaux. A sa sortie de réunion, M. Veaux a traversé les couloirs dans une ambiance glaciale, contraint de fendre une haie de manifestants bras croisés et silencieux, selon une vidéo qui avait été transmise à l'AFP jeudi.