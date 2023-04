Crash du Rio-Paris : pour les familles, la relaxe d'Airbus et Air France réveille un sentiment «d'injustice»

Responsables mais pas coupables. Pour la justice, Airbus et Air France ont bien commis des imprudences, des négligences en ne remplaçant pas, par exemple, les sondes Pitot. Ces sondes qui mesurent la vitesse de l’avion avaient gelé et causé l’accident de l'AF447 Rio-Paris. De nombreux incidents de ce type avaient été d'ailleurs recensés avant le crash.

"J'ai beaucoup de mal à comprendre la justice de mon pays"

Cependant, le tribunal a estimé qu’il n’était pas possible de démontrer le lien de causalité certain entre ces fautes et l’accident. Le délit d’homicide involontaire n’est donc pas caractérisé. "Moi, j'ai un sentiment d'injustice. Je trouve la loi mal faite. On nous a dit : 'il y a des fautes et pas qu'une', chez Airbus et chez Air France, et pour autant, on nous dit relaxe. Alors j'avoue qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à comprendre la justice de mon pays", confie Ophélie Toulliou, la sœur d'une victime, au micro d'Europe 1, sortie en larmes de la salle d'audience.

Une audience prévue en septembre pour statuer sur les indemnités

La justice a toutefois condamné sur le plan civil Airbus et Air France à réparer les dommages causés aux familles des disparus. Une audience est prévue en septembre prochain pour statuer sur ces indemnités.