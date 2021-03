Crash "Dropped" : le père d'Alexis Vastine "soulagé" par la mise en examen d'ALP

INTERVIEW

L'information a été rendue publique lundi. La société de production de l'émission de téléréalité Dropped, ALP, a été mise en examen en février pour "homicides involontaires", après la mort en 2015 de dix personnes, dont plusieurs vedettes du sport français, dans le crash de deux hélicoptères en Argentine en 2015. Le drame avait notamment coûté la vie à la navigatrice Florence Arthaud, à la championne olympique de natation Camille Muffat et au boxeur médaillé olympique Alexis Vastine.

Le père de ce dernier a confié mercredi son "soulagement" au micro d'Europe 1.

"Ils ont coupé sur la sécurité", accuse Alain Vastine

Selon une source proche du dossier, il est reproché à la société de production d'avoir sous-évalué le budget affecté aux moyens aériens, d'avoir fait sélectionner sur des critères principalement financiers les pilotes et les hélicoptères finalement impliqués dans le crash, au détriment de la sécurité des personnes. "Ils ont coupé sur la sécurité, ils ont pris les pilotes les moins chers et des hélicoptères qui n’étaient pas adaptés pour ça. Il y a eu 10 morts. Ces gens-là ne pensent qu’à l’argent", accuse Alain Vastine.

"J'espère qu'ils vont être condamnés"

Plusieurs procédures d'indemnisation sont en cours en France et la société de production ALP a déjà été condamnée plusieurs fois pour "faute inexcusable". Joints par l'AFP, les avocats d'ALP rappellent que la société "reste présumée innocente" et qu'"il ne s'agit en aucun cas d'une reconnaissance de culpabilité". "J'espère qu'ils vont être condamnés", affirme Alain Vastine, qui ajoute : "Encore au bout de six ans, chaque anniversaire nous fait penser à nos enfants. Ca brise une vie, plus rien n’est pareil."