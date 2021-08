Covid : présentiel ou télétravail, quelle est la meilleure stratégie contre l'épidémie ?

DÉCRYPTAGE

Pour plus de 12 millions de jeunes Français, la rentrée scolaire approche. Dans une semaine, les élèves de métropole, de la maternelle au lycée, reprendront le chemin des cours. Mais comme en entreprise, le Covid-19 risque de demander une certaine gymnastique. Un nouveau protocole sanitaire, annoncé ce jeudi par le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, sera mis en place dès jeudi prochain. Et il faudra parfois jongler entre présentiel et télétravail pour limiter les risques d'épidémie. Quelle est la meilleure organisation à adopter ? Une dizaine de scientifiques du CNRS s'est penchée sur ces questions. Ils livrent ce jeudi leurs conclusions.

Le roulement hebdomadaire, la meilleure stratégie ?

Comment s'organiser au mieux dans ces conditions ? Vaut-il mieux séparer les classes en deux : un groupe dans l'établissement, l'autre à la maison ? Est-ce plus efficace d'alterner tous les jours ou toutes les semaines ? Pour ces chercheurs, si des cas émergent à certains endroits, le plus efficace pour freiner l'épidémie reste une rotation par semaine. La première moitié de la classe va en cours, pendant l'autre travaille à la maison. Une hypothèse d'avantage plébiscitée que la solution d'une rotation chaque jour avec tout le monde présent ou tout le monde absent. "C'était la meilleure stratégie", confirme Claire Mathieu, directrice de recherche au CNRS.

La chercheuse en informatique détaille comment son équipe en est arrivée à cette conclusion. Un groupe A vient sur le lieu de travail ou à l'école une semaine sur deux, et le groupe B fait l'inverse. "On calcule la probabilité qu'il y ait un cluster dans une école et on calcule le temps avant qu'il y ait ce cluster, on calcule le nombre de jours", explique-t-elle.

Le roulement quotidien aussi efficace que le roulement hebdomadaire

Point intéressant tout de même, la seconde stratégie, celle de la rotation quotidienne, est presque aussi efficace qu'un roulement hebdomadaire, selon les experts. Pour eux, l'essentiel est donc de mettre en place l'une des ces deux techniques pour permettre, quoi qu'il arrive, d'empêcher le virus de se propager. De nouveaux éléments qui pourront sans doute inspirer les autorités de santé publique, qui pourraient avoir à prendre de nouvelles décisions dans les semaines à venir.