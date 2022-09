Covid-19 : oui, Amazon a bien supprimé des avis négatifs sur le livre d'Olivier Véran

Des suppressions qui ne passent pas inaperçues. Quelques jours après la sortie du livre de l'ex-ministre de la Santé et des Solidarités Olivier Véran, sur son vécu de la crise du coronavirus, les internautes ont remarqué un drôle de manège sur la page Amazon permettant d'acheter Par-delà les vagues. Captures d'écrans à l'appui, ils rapportent que les commentaires négatifs ont été supprimés pour ne laisser que les commentaires élogieux, qui donnent par la note maximale à l'ouvrage, 5 étoiles. Toujours selon les captures d'écran, il n'est resté à un moment que deux évaluations sur la plateforme.

HALLUCINANT !@amazonfrance supprime les commentaires négatifs sur les ventes de VERAN !!!

Il y avait 19 commentaires dont 17 à 1/5 et 2 à 5/5 : il ne reste que les 2 à 5/5 ... sauf qu'on a des copies de l'historique !!!

Une méthode de voyou.

Un pt'it boycott d'AMAZON ? https://t.co/NJhJlunMDbpic.twitter.com/bMlOSLw0VU — Jean-Yves CAPO (@JeanYvesCAPO) September 10, 2022

Des suppressions, mais pas de censure selon Amazon

Contacté par plusieurs médias à ce sujet, Amazon confirme alors la suppression de certains commentaires, tous négatifs, précise franceinfo. Pour autant, le géant de la vente en ligne se défend de toute forme de censure et avance avoir simplement appliqué sa politique de modération habituelle. "Nous disposons de politiques strictes en matière de faux avis et retirons proactivement les commentaires qui enfreignent ces règles, dans le but de garantir la meilleure expérience d’achat possible", explique ainsi la plateforme.

Parmi ces fameuses règles que les commentaires supprimés n'auraient pas respecté, selon Amazon, on trouve "les attaques contre des personnes avec lesquelles le client n'est pas d'accord", mais également des insultes, des menaces, des propos diffamatoires, etc.

Un seul commentaire négatif

La firme avance donc avoir simplement supprimé les messages qui critiquaient la gestion de la crise sanitaire, ou Olivier Véran directement, et pas son livre. Reste que la pilule semble avoir du mal à passer et sur les cinq évaluations visibles du livre de l'ex-ministre de la Santé, une seule donne une note négative. Par-delà les vagues se retrouve donc avec une note très honorable de 3,8 étoiles sur cinq, et un seul commentaire négatif [ndlr, à l'heure de publication de cet article].

De son côté, Amazon refuse de communiquer le nombre exact d'avis supprimés et a mis en place depuis ce weekend l'option "achat vérifié sur Amazon". Il est donc désormais impossible de donner son avis sans avoir préalablement acheté le livre. Une décision prise "à la suite d'activités inhabituelles" affirme la plateforme. Reste à savoir si les avis positifs sur la page du livre d'Olivier Véran vont permettre de déclencher une vague de ventes.