Covid-19 : pourquoi le masque est de nouveau obligatoire dans certaines écoles

Un peu plus d’une semaine après la levée des restrictions,le masque fait déjà son retour dans certains établissements scolaires. Parfois dans une ou deux classes seulement, lorsque des élèves sont positifs, mais parfois dans tout l’établissement. C’est le cas dans cette école primaire privée parisienne. Face au rebond des contaminations, le directeur a décidé de réimposer le masque pour tout le monde.

Des parents agacés par la situation

Après l'école, Emma et Jade se dépêchent de baisser leurs masques. Les deux fillettes n’ont pas profité longtemps de l’école sans restriction sanitaire. "Une semaine et c'était tout. Après, il a fallu le remettre", regrette Emma. Même constat pour Jade : "c'est un peu gênant de remettre le masque", explique-t-elle.

Derrière elles, leur mère, Anna, affiche un sourire résigné : "Ce serait bien qu'on les laisse un peu tranquille, mais bon après je peux comprendre. Il faut pouvoir aussi gérer l'aspect sanitaire. Mais c'est vrai que ça leur a fait du bien de respirer et puis, c'est reparti", concède-t-elle.

Une décision acceptée par les parents donc, mais qui agace chez les professeurs, comme Liudi : "Ça a été une décision globale de l'établissement de dire qu'on réimposait le masque à tout le monde. On était enfin libéré et en fait on nous le réimpose à nouveau et donc voilà, nous on est assez furieux dans l'équipe enseignante". Certains professeurs ont même décidé de lancer une pétition pour protester.