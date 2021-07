Covid-19 en France : des milliers de personnes manifestent contre le pass sanitaire

Plusieurs milliers de personnes ont manifesté en France mercredi pour protester contre les annonces d'Emmanuel Macron sur le pass sanitaire, la vaccination et la "dictature". À Paris, quelques centaines de manifestants ont participé à un rassemblement non déclaré place de la République en début d'après-midi, avant de remonter le boulevard Saint-Martin et d'être stoppés par la police, scandant notamment "liberté", "liberté".

"Contre la dictature"

À plusieurs reprises, les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants, selon des journalistes de l'AFP sur place. En parallèle, une manifestation déclarée a elle aussi réuni plusieurs centaines de personnes au départ de la place de Clichy, dans le nord de la capitale.

"Contre la dictature", "contre le pass sanitaire", pouvait-on entendre dans les rangs de la manifestation. Les manifestants protestent après les annonces d'Emmanuel Macron lundi soir : le chef de l'État a annoncé la mise en place d'une obligation de se faire vacciner pour les soignants et d'autres professions, ainsi que l'extension massive du pass sanitaire à la plupart des lieux publics. D'autres manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes de France.

7.800 manifestants ont été recensés

Selon la police, à 15h, plus de 7.800 manifestants ont été recensés, dont 1.200 à Montpellier, 1.000 à Marseille, 800 à Annecy et 720 à Rouen, sans incidents notables à déplorer.

À Toulouse, dans la matinée, un petit rassemblement s'est tenu à l'appel de plusieurs groupes "Gilets jaunes", chantant "du fric, moins d’flics pour l'hôpital public" ou encore "Macron si tu savais ton vaccin où on se le met"... À Perpignan, une manifestation a réuni quelque centaines de personnes, dont des soignants.