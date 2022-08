Coût de la vie : la galère pour les étudiants lillois qui doivent se loger avant la rentrée

REPORTAGE

"Nous n'avons plus de locations à Lille", c'est le message placardé sur les devantures de plusieurs agences immobilières dans la capitale des Flandres. Dans certaines, il y a des files d'étudiants avec parfois des jeunes en détresse. "Cela m'énerve, je suis sur les nerfs", s'impatiente Catheline. "Je ne sais pas ce que je vais faire si je n'ai pas mon logement à Lille."

640 kilomètres pour rien

Et d'ajouter : "Si pas de studio, pas de fac et donc pas d'études supérieures. En plus, mes parents ont fait un prêt qui ne va servir à rien", s'inquiète-t-elle. Ses parents justement sont à ses côtés.

Toute la famille est venue des Deux-Sèvres en voiture avec les valises remplies : "On a fait 640 kilomètres pour accompagner ma fille, et on nous apprend sur place qu'on ne peut pas prendre le logement", raconte son père. "Ce n'est pas normal de vivre ça. Comment voulez-vous que ces jeunes-là aient confiance dans leur avenir ? Ils manquent des appartements, des studios pour les étudiants", s'agace la mère de Catheline.

1.200 euros de loyer pour 40 mètres carrés

Ceux encore disponibles à cette période de l'année affichent un loyer exorbitant, constate Lara et Romain, étudiants en économie et management, et dans les ressources humaines. "La plupart des appartements qui restent sont hors budget. 1.200 euros pour 40 mètres carrés. On n'a pas 1.200 euros à mettre en tant qu'étudiant", assure Romain.

"On avait pensé à s'éloigner un petit peu, mais comme les métros ferment à minuit, les fois où on va vouloir sortir, nous allons nous retrouver bloqués. Nous n'avons pas envie de sortir de Lille, car on est jeunes et on a envie de profiter du centre-ville." Ce couple a trois semaines pour trouver un logement avant la rentrée. Sinon, il y aura le plan B : dormir chez mamie qui habite à Amiens et prendre le train tous les jours.