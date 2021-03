Une étude inédite évalue les bienfaits des conseillers conjugaux

Environ 400.000 couples se séparent chaque année et presque autant d’enfants sont impactés par la séparation de leurs parents. Pour la première fois, une étude réalisée par Vers Le Haut, un think tank dédié aux jeunes et à l’éducation, évalue l’efficacité de la prévention sur les ruptures conjugales, c’est-à-dire l’importance de consulter un conseiller conjugal avant qu’il soit trop tard. Une initiative qui s'avère positive pour le couple, les enfants... mais aussi pour les finances publiques.

Une insécurité affective chez les enfants

Les séparations impliquent diverses conséquences sur les familles. Les enfants ayant des parents séparés ont 20% de chances en moins d’obtenir un diplôme à l’université, selon l'étude. Un tiers des familles monoparentales vivraient même sous le seuil de pauvreté.

Pour Thierry Veyron La Croix, conseiller conjugal, les enfants sont également en moins bonne santé physique et émotionnelle. "Lors d'une séparation, j'ai observé combien les enfants rentrent dans une insécurité affective en se disant 'Papa aimait Maman, Maman aimait Papa, mais aujourd'hui ils ne s'aiment plus alors est-ce que demain, c'est moi qu'ils ne vont plus aimer ?'. C'est donc parfois une très bonne chose que de se faire aider", estime le spécialiste.

Un budget pour les caisses d'allocations familiales

En effet, 73% des couples interrogés qui ont consulté, ont évité une séparation. Mais encore faut-il en avoir les moyens. Car ces consultations ne sont pas remboursées par la sécurité sociale. Camille et son mari en ont fait les frais : ils en ont eu pour 100 euros par mois pendant trois ans. "C’est un vrai budget, on aurait pu se faire un beau voyage à la place. Mais à la fin du voyage on aurait divorcé, alors que là non. Les enfants étaient un peu nerveux quand nous l'étions aussi, donc ça a apporté de la sérénité et du calme à la maison, qui étaient nécessaires."

Et ces consultations sont aussi bénéfiques pour les finances publiques. Pour un couple aux revenus modestes, une séparation coûte environ 10.000 euros par an aux caisses d’allocations familiales.