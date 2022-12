Coupe du monde 2022 : en Alsace, soirée mitigée pour les commerçants après la défaite des Bleus

Des cris de liesse au silence de tristesse en quelques minues. Après la défaite des Bleus en finale de la Coupe du monde face à l'Argentine, la fête n'a pas duré longtemps dans la plupart des villes françaises. C'était le cas à Illkirch en Alsace, où les restaurateurs faisaient grise mine. Et pas seulement à cause du match.

Beaucoup moins de ventes que prévu

Plus de 1.000 personnes réunies au sein de la salle de spectacle d'Illkirch et une ambiance de feu durant tout le match. Mais dès 19h30, plus un bruit et plus un chat à l'horizon. Philippe avait installé son food truck de tartes flambées juste devant la fan zone et il a éteint son four bien plus tôt que prévu. "Petite soirée parce qu'on a perdu. On a fait grosso modo une cinquantaine de tentes flambées. J'en aurais fait le double si on avait gagné, ça aurait été bien...", regrette-t-il.

Même constat du côté de Stéphane, qui vendait des bretzels et des knacks. "Les frigos sont encore un peu pleins. On avait prévu des kilos de bretzels et de knacks. C'étaient des quantités pour gagner. Malheureusement, ça ne s'est pas déroulé tout à fait comme on l'attendait. Mais en tout cas, la soirée était belle. Bravo l'Argentine !", sourit-il tout de même. Les commerçants qui restent donc fair-play et heureux malgré tout d'avoir partagé la ferveur du match avec les supporters.