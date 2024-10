Le design d'intérieur reflète les nouvelles tendances déco en matière de couleurs et de mobilier. Si les couleurs audacieuses font leur grand retour et créent des explosions visuelles, l'ajout de teintes pastel adoucit pour un univers tendre et apaisant. Retour sur les idées novatrices des créateurs !

Allier esthétique, fonctionnalité et confort

Le mobilier adopte divers styles et révèle sa vraie beauté en s'harmonisant élégamment avec les textures et couleurs de son environnement. En version industrielle, ethnique ou rustique, les meubles arborent une teinte foncée chaleureuse. Associé à des couleurs sulfureuses comme le rouge, le violet, le vert émeraude ou le bleu canard, cet aménagement crée une ambiance électrisante, stimulante.

Découvrez des associations de couleurs réussies sur ce site !

Création d'un intérieur épuré et urbain

Le blanc apporte de la lumière et permet même d'agrandir visuellement une pièce. Cette teinte étant neutre, il est facile de l'allier à un bleu glacier ou une autre couleur froide comme le mauve très pâle. Le lin est également apprécié pour son côté intemporel et discret.

Distinctifs et souvent épurés, les meubles design, scandinaves, minimalistes… jouent sur le naturel et la clarté de leurs coloris. En les associant aux pastels, vous obtenez une atmosphère lumineuse et reposante. La tendance est aussi au vert pomme et au jaune citron pour une note acidulée et fraîche.

Mise en valeur du bois et des matières naturelles

Textures et teintes vont de pair. Le bois massif, la pierre, le marbre… inspirent le luxe et s'invitent dans toutes les pièces : du salon à la chambre, en passant par la cuisine et la salle de bain. En privilégiant des tons naturels pour les tapis duveteux, les coussins au toucher peau de pêche, les plaids doux et enveloppants… l'impression de confort est renforcée : les marrons, beiges, bruns, le vert sapin, le terracotta et les oranges foncés s'accordent à merveille aux décorations champêtres et contemporaines.

Délicates ou vives, les couleurs égayent chaque intérieur et en définissent l'ambiance. La tendance est à la vitalité avec des associations de couleurs criardes, ou au réconfort et à l'apaisement avec des harmonies pastel. Trouvez l'inspiration en comparant les différents styles d'ameublement !