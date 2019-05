Côtes-d'Armor : quand Dieudonné berne la propriétaire d'un château

Elle pensait avoir loué son château à une troupe de théâtre amateur qui devait se produire sur le thème de "l'esprit de la forêt". Sauf qu'au lieu des cinquante comédiens qui devaient débarquer vendredi soir, la propriétaire du château du Colombier à Hénon, dans les Côtes-d'Armor, a vu arriver Dieudonné. L'humoriste plusieurs fois condamné pour haine raciale a ainsi pu monter sur scène. Et il n'en n'est pas à son premier coup d'essai : en janvier déjà, il avait trompé les propriétaires d'un château en Ille-et-Vilaine.

Sur place, les gendarmes n'ont rien pu faire

Dans la soirée, la Comtesse et son fils voient arriver trois minibus, pléthore de voitures et 150 personnes qui prennent place devant une estrade installée pour la soirée. À 20h30, le fils de la propriétaire voit arriver Dieudonné : "C'est là que j'ai compris qu'on avait été floué", a expliqué la châtelaine à France Bleu Côtes-d'Armor. La radio raconte que les gendarmes, alertés par le nombre de voitures stationnées sur le bas côté, n'ont rien pu faire : un contrat "en bonne et dû forme" avait été signé.

La Comtesse appelle les châtelains à la vigilance

Le spectacle, qui s'est terminé à 23h, s'est déroulé sans problèmes. Mais la propriétaire du château évoque un "procédé affreux" et un "viol de propriété". La Comtesse précise qu'elle ne portera pas plainte mais appelle les propriétaires de châteaux en Bretagne à la vigilance.