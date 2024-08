Côte d'Opale : les touristes s'adonnent à la randonnée pour découvrir «un des coins les plus sympas du nord»

Et si pour échapper à la chaleur accablante, il suffisait de choisir des destinations dites "à la fraîche". Loin du sud de la France, la Côte d'Opale séduit de plus en plus. Ici, le thermomètre affiche 10 à 15 degrés de moins que dans le sud. Une température parfaite pour faire des activités en extérieur, comme la randonnée qui attire toujours plus de curieux.

Changer d'horizon

François, originaire de Lyon, est venu en famille pour sillonner la Côte d'Opale à pied. "Ce matin, on a marché entre Wissant et le Blanc Nez. C'est une balade classique mais on a dû faire au moins quatre ou cinq kilomètres. C'est vraiment un des coins les plus sympas du nord de la France, je pense", explique-t-il au micro d'Europe 1.

La mer à perte de vue, des plaines vallonnées propices à la randonnée à pied ou à vélo. La carte postale est séduisante. "On va tout le temps dans le sud, et cette année on s'est dit : 'Tient, si on changeait'. Histoire de voir autre chose et d'avoir moins chaud", explique un autre promeneur.

150 kilomètres de côte à explorer

"On a un temps tout à fait adapté pour la marche", s'amuse en plus son ami. D'autant qu'avec plus de 15 millions de nuitées l'an dernier, la région des Hauts-de-France a battu un record de fréquentation et attire une nouvelle clientèle. De plus en plus de clientèle de la région Grand Est, la région PACA, affluent. Et les gens le disent d'eux-mêmes, ce n'est pas vivable chez eux. Ils sont calfeutrés à la maison. Donc ici, c'est un bol d'air. Les gens viennent beaucoup soit pour les sports nautiques ou pour les sports de terre, comme le VTT, le vélo, la marche, même l'équitation", explique Julie Lambert, de l'office de tourisme des Deux Caps.

Et ils auront de quoi faire. Les amateurs d'aventure et les amoureux de la nature peuvent en effet profiter d'une Côte d'Opale qui s'étend sur 150 kilomètres.