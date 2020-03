Coronavirus : l'Espagne s'apprête à prendre des mesures drastiques

En Espagne, Pedro Sánchez préside un conseil des ministres de crise, samedi à la mi-journée. Il devrait ensuite s'exprimer devant la population espagnole pour annoncer de nouvelles mesures en réaction au coronavirus qui sévit en dans le pays depuis maintenant quelques semaines. 1.500 nouveaux cas y ont été annoncés samedi matin, portant le nombre de personnes infectées à plus de 5.700, dont 136 décès.

Un pays déjà presque à l'arrêt

Parmi les mesures qui vont être annoncées, on évoque des restrictions de déplacements, la fermeture totale des frontières et des liaisons aériennes ainsi que des lignes de TGV. Pour le moment, aucune piste est écartée dans un pays déjà presque à l'arrêt. À Madrid comme en Catalogne ou en Galice, seuls les magasins de première nécessité comme les supermarchés ou les pharmacies ont le droit d'ouvrir.

"On peut travailler depuis la maison, on peut essayer de faire des listes de choses à faire au quotidien pour essayer de tuer le temps" positive une habitante de Barcelone au micro d'Europe 1, pour elle c'est le moment de "lire, de mettre de l'ordre à la maison et d'avoir du temps pour soi", tout en essayant de "s'organiser de la manière la plus sereine possible".

Des hôtels transformés en hôpitaux

Pour le moment le système de santé espagnol tient le coup mais les hôpitaux privés, très nombreux ici, vont devoir se mettre à la disposition des autorités. Des hôtels seront aussi transformés en hôpitaux pour accueillir le plus de malades possibles. Pedro Sánchez a prévenu : l'Espagne atteindra vite les 10.000 cas. Mais il souligne aussi que 517 personnes sont déjà guéries dans le pays.