Covid-19 à l'école : le port du masque obligatoire pourrait-il faire son retour ?

Les chiffres du coronavirus interrogent. La pandémie repart à la hausse, après une baisse qui avait poussé l'exécutif à alléger les mesures sanitaires, avec notamment la suspension du pass vaccinal le 14 mars. Cela pose désormais la question du retour du port du masque, comme dans les écoles.

Cette semaine, on dénombrait ainsi 80.000 élèves contaminés et 10.000 enseignants : presque deux fois plus que la semaine précédente. Les écoles suivent la même hausse des contaminations que dans la population générale et les élèves n'ont plus de masque depuis la rentrée des vacances. Également, lorsqu'un enseignant est absent, le mélange entre les classes est désormais autorisé. Dernier point : les enfants sont très peu vaccinés.

Des professeurs alertent les parents

Cette reprise de l'épidémie n'étonne personne, mais ces chiffres inquiètent. Les chefs d'établissement se sentent responsables de la propagation rapide du virus quand un cas est positif. Certains envoient des mails aux parents d'élèves et aux profs pour recommander fortement le retour du masque dans les classes.

Cela suscite cependant des tensions puisque cette mesure ne peut être rendue obligatoire que sur ordre du préfet. Des enseignants, donc dans les petites classes, n'hésitent pas à s'opposer frontalement avec leur direction. Ils sont lassés de devoir remettre ce masque qui les pénalise d'un point de vue pédagogique.