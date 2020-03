Coronavirus : la situation en France "ne ressemble en rien à une guerre", estime Christophe Hondelatte

INTERVIEW

Il a trouvé que l'expression d'Emmanuel Macron était "abusive". Lundi soir dans son allocution sur le coronavirus, annonçant notamment la restriction des déplacements des Français, le président de la République a répété plusieurs fois "nous sommes en guerre". Mais pour Christophe Hondelatte, si "la situation est inédite, elle ne ressemble en rien à une guerre".

"On a internet, la télévision, on peut aller faire des courses..."

"J'étais à Sarajevo pendant la guerre [de l'ex-Yougoslavie, ndlr], et il n'y avait pas d'électricité, pas à manger, pas à boire", explique au micro de "L'équipée sauvage" ce mardi, l'animateur d'Europe 1. La situation en France est "un état de fait absolument stupéfiant, mais il faut relativiser : on a internet, la télévision, on peut aller faire des courses au supermarché du coin, à la pâtisserie, à la boulangerie..."

Il "n'y a aucune raison de se plaindre"

S'il constate comme de nombreux Français que la situation est grave, l'animateur estime par ailleurs qu'il "n'y a aucune raison de se plaindre de rien. Hormis pour les chefs d'entreprise, et encore, toutes les bretelles ont été données pour permettre aux gens d'amortir ce choc", affirme-t-il en référence aux nombreuses mesures économiques décidées par Emmanuel Macron.