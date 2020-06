Coronavirus : comment expliquer le confinement à vos enfants ?

C'est une préoccupation pour de nombreux parents. Comment expliquer le confinement, désormais de rigueur depuis les annonces d'Emmanuel Macron pour lutter contre le coronavirus, dans les meilleures conditions lorsqu'on a des enfants ? Dans "Sans Rendez-vous" sur Europe 1 mardi, la psychanalyste Catherine Blanc livre ses astuces pour vous aider à trouver les bons mots.

Dire la vérité sur ce qu'il se passe sans dramatiser

"Il y a une nécessité de recadrer les enfants qui peinent à comprendre ce qu'il se passe, et pourquoi ils se retrouvent limités", à la maison. Comme "la peur n'annule pas le danger", Catherine Blanc prône donc de dire "la vérité" aux enfants, mais sans être dans la "dramatisation".

Si on peut parler de virus, en prenant l'exemple de la grippe, une autre solution consiste à faire un parallèle avec "les poux". De manière très ludique, "on peut leur dire qu'il y a un réel danger d'être contaminé de la même manière que les poux sont un encombrement. Sauf que la contagion est potentiellement plus délicate", détaille-t-elle.

Les enfants doivent apprendre "à gérer la lenteur des choses"

Et si vos enfants posent des questions sur des achats plus conséquents de nourriture, Catherine Blanc opte là aussi pour la franchise. "Il faut leur répondre que l'on va rester à la maison et que de ce fait, c'est un temps qui va être long, mais limité." L'occasion pour les enfants d'apprendre "à gérer la lenteur des choses".