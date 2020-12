Coronavirus : 62.573 morts, la circulation du virus reste élevée

Samedi, la France comptait 62.573 morts du coronavirus, selon les chiffres publiés sur le site du gouvernement, soit 146 de plus sur les dernières 24 heures. Les hospitalisations et les réanimations sont en légère hausse depuis le dernier pointage.

Légère hausse des hospitalisations et des réanimations

On compte ainsi 85 patients de plus dans les hôpitaux pour un total de 24.477 patients, et 24 cas graves supplémentaires dans les services de réanimation, soit 2.649.

