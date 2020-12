Coronavirus : 54.767 morts en France, nouvelle baisse de la pression hospitalière

Ce vendredi, la France compte 54.767 morts du coronavirus sur son territoire, soit 627 de plus depuis jeudi soir. Le reflux de la deuxième vague se poursuit avec 392 hospitalisations et 132 réanimations de moins depuis le dernier pointage. On dénombre donc désormais 26.311 patients hospitalisés pour Covid-19 et 3.293 cas graves en réanimation.

Vers un plateau des nouveaux cas ?

Par ailleurs, quelque 11.221 nouveaux cas de Covid-19 ont été détectés depuis le dernier pointage (9.002 via PCR et 2.219 via tests antigéniques). Un chiffre certes meilleur que ces derniers jours mais qui semble attester d'un plateau à venir. Dans son dernier point épidémiologique hebdomadaire, SpF souligne une nouvelle baisse des cas confirmés la semaine du 23 novembre, à 75.096, contre 114.104 la semaine précédente. Sur cette semaine, les nouvelles hospitalisations sont aussi en baisse (9.382 contre 13.585), ainsi que les admissions en réanimation (1.391 contre 2.069). SpF souligne une "mortalité toujours élevée", même si elle baisse aussi (2.928 contre 3.889).

Selon l'Insee, après un pic de mortalité atteint en France le 7 novembre, le nombre de décès diminue progressivement mais reste toujours supérieur à ceux de 2019 et de 2018.

[4 décembre 2020]

Graphique de suivi de l'objectif des 5000 cas #COVID19 défini par le gouvernement avant le 15 décembre. J'ai ajouté les tests antigéniques dans la courbe SIDEP.



➡️Sous la ligne en pointillée c'est au dessus c'est #ChaChentLeRouchichepic.twitter.com/uMQRNQ536c — Guillaume Saint-Quentin - Météo Covid (@starjoin) December 4, 2020

Par ailleurs, le taux de positivité (proportion du nombre de personnes positives par rapport au nombre total de personnes testées) est resté stable à 10,7%.