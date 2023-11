Coque de smartphone anti-agressions : une innovation développée par une start-up lyonnaise

Une coque de smartphone anti-agressions ? L'innovation, baptisée "Safee", a été primée en début d'année au salon de l'innovation de Las Vegas et mise au point en France par une start-up lyonnaise. Ce petit objet peut être très utile pour rassurer une personne lorsqu'elle marche dans la rue la nuit par exemple. Un petit boitier est intégré à la coque et est capable d'émettre une alarme stridente mais également de filmer en cas d'agression.

"Stop, il faut créer quelque chose"

C'est un boîtier, à peine plus grand qu'une carte bleue, qui s'aimante ou se glisse dans votre coque de téléphone portable. En cas d'agression, il suffit d'appuyer trois fois sur le bouton du boitier pour qu'une alarme de 130 décibels retentisse.

Dans le même temps, vos proches sont prévenus, via l'appli connectée au boitier, explique Luc Nadier, le créateur de Safee. "Dès que l'on active cette alarme, ça réactive la retransmission en direct des caméras, microphones et géolocalisation vers vos contacts d'urgence, un peu de la même façon que vous feriez un FaceTime avec des amis ou de la famille. Vos proches, contacts d'urgence, auront accès à tout ce flux vidéo, micro et géolocalisation et ça leur permettra d'avoir toutes les infos nécessaires pour appeler la police", détaille Luc Nadjet au micro d'Europe 1.

Un dispositif qui répond à un besoin explique l'inventeur de 24 ans. "J'ai été agressé plusieurs fois au couteau dans la rue, des proches à moi aussi. Et en fait, une frustration est montée jusqu'à un moment où j'ai dit : 'Stop, il faut créer quelque chose qui nous accompagne dans le quotidien'. Et donc j'ai créé Safee", raconte le fondateur.

La coque est vendue 60 euros et il faudra ajouter 2,99 euros d'abonnement par mois.