Convaincus qu'ils n'auront pas de retraite, des jeunes épargnent déjà pour leurs vieux jours

Ils viennent de commencer à travailler et pourtant, la question de la retraite est déjà dans toutes les têtes. Les jeunes adultes sont de plus en plus nombreux à penser qu'ils n'auront pas de retraite. Alors pour ces derniers, à l'image de Théophile, une seule solution : mettre de l'argent de côté le plus tôt possible.

L'ingénieur parisien de 28 ans anticipe déjà et verse chaque mois 300 euros sur un plan épargne retraite (PER) et une assurance-vie. "Vu le nombre d'années que je dois travailler, je ne partirai [à la retraite, ndlr] pas avant au moins 67 ans. C'est là que je pourrai toucher ma retraite à taux plein, mais j'ai l'impression que plus le temps va passer, et plus on va reculer l'âge" de départ à la retraite, regrette le jeune homme. "Et honnêtement, j'aurais sûrement envie de la prendre plus tôt", donc j'anticipe, continue-t-il au micro d'Europe 1.

Investissement immobilier

Autre stratégie pour Corentin, 29 ans. Après avoir sorti la calculatrice, le jeune homme a capitalisé dans l'investissement locatif. "J'ai fait un placement en loi Pinel dans un appartement dans le Sud pour pouvoir ne pas me poser de question et ne pas regarder les prix quand je serai à la retraite. Je n'aurais peut-être pas envie de continuer jusqu'à mes 70, 75 ans, pour toucher le maximum de la retraite", donc l'appartement pourrait servir de complément de revenu, explique le jeune homme.

Autre option pour Corentin, revendre son bien d'ici une dizaine d'année. Selon ses calculs, la vente de son deux-pièces en bordure de mer permettra de compléter d'environ 50% sa pension de retraite.