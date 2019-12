Contrôles routiers pour le Nouvel An : "On adapte notre dispositif"

"Contrôle !" En ces derniers jours du mois de décembre, deux gendarmes en tenue arrêtent les automobilistes à la sortie du péage de Fleury-en-Bière, en Seine-et-Marne, sur l'autoroute A6. Daniel, retraité, se prête bien volontiers à ce contrôle routier. "C'est plutôt rassurant", estime-t-il au micro d'Europe 1, "mais le problème c'est qu'on s'aperçoit que sur la route, beaucoup de gens ont des feux qui ne fonctionnent pas, et les [forces de l'ordre] ne sont pas là à ce moment-là." Daniel, lui, n'est pourtant pas exempt de reproches : les gendarmes lui font rapidement remarquer qu'il a un pneu sous-gonflé.

"Le but n'est pas de piéger nos concitoyens"

Julien Diedic, 19 ans de gendarmerie, est à l'affût de la moindre infraction. "L'alcoolémie, les produits stupéfiants, l'excès de vitesse... On surveille pour que, pour le réveillon, tout le monde parte et arrive à bon port." Le chef d'escadron Frédéric Beretti a mobilisé l'ensemble des effectifs de la Seine-et-Marne pour accompagner les automobilistes à cette période de l'année. "Les gens sont fatigués, un petit peu excités à l'idée de réveillonner. Donc nous, on adapte notre dispositif. Le but n'est pas de piéger nos concitoyens mais au contraire qu'ils retrouvent les personnes qui leur sont chères."

L'an dernier, 17 personnes sont mortes sur la route le week-end du réveillon. Alors pour éviter que cela se reproduise, et alors que la grève des transports publics va pousser davantage de franciliens à prendre leur voiture, 100.000 policiers et gendarmes seront mobilisés en France pour la Saint-Sylvestre, et une grosse partie dédiés à la sécurité routière.