Contrôle des contenus sur X (ex-Twitter) : 52 modérateurs pour le réseau en France

Parmi les 27 membres de l'UE, les signalements de contenus, suppressions et suspensions pour propos violents et haineux au sein de X sont les plus nombreux en France, loin devant l'Allemagne et l'Espagne.

La surveillance des contenus sur le réseau en France menée par X a ainsi entraîné 16.288 suppressions de messages contre 7.160 en Allemagne et 7.743 en Espagne, pays le plus actif sur le réseau en terme d'utilisateurs.

Des "modérateurs humains"

Le rapport de transparence de X porte sur la période du 28 août au 20 octobre. En France, parmi ces contenus supprimés, on compte près de 4.300 messages de harcèlement contre plus de 1.000 en Allemagne et 1.200 en Espagne.

Figurent aussi plus de 6.000 propos violents contre moins de 2.000 en Allemagne, 1.100 aux Pays-Bas et 4.100 en Espagne. Ce rapport de transparence est exigé par la nouvelle règlementation de l'UE, le Digital Services Act (DSA), entrée en vigueur en août.

Elle oblige les grandes plateformes en ligne -- de X à Meta en passant par TikTok et Google--, à agir pour retirer tout contenu illicite et à détailler la façon dont elles modèrent les contenus. X explique avoir une "équipe internationale et inter-fonctionnelle" de "modérateurs humains", qui travaillent "24 heures sur 24 avec la capacité de couvrir plusieurs langues".

Pointé du doigt pour un manque de modération pour l'attaque du Hamas

Dans le cas de la France, X --qui modère une grande partie des contenus de manière automatique-- dispose de 52 modérateurs humains en langue française, indique le rapport. Le réseau en a 2.294 en anglais, 81 en allemand, 12 en arabe et 2 en italien.

Dans le cadre du conflit israélo-palestinien, déclenché par l'attaque sanglante du Hamas palestinien sur le sol israëlien le 7 octobre, le réseau social X, dirigé par Elon Musk, a été pointé du doigt par la Commission européenne pour son manque de modération, contraire au DSA.