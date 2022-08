Consommation : bouteilles d'eau, sandwichs...les rayons des supermarchés se vident

Après les pénuries de moutarde et d'huile, d'autres produits ont tendance à disparaître des rayons de nos grandes surfaces. C'est le cas du charbon de bois pour les barbecues mais aussi des sandwiches et même des bouteilles d'eau. De quoi déboussoler de nombreux consommateurs.

"Ça fait des semaines qu'on en a plus dans le magasin parce que c'est l'été ou que sais-je. Ça me contrarie parce que ce sont des produits que j'avais l'habitude de trouver et je les trouve plus. Ça modifie ma façon de faire mes courses", constate Anne-Marie qui repart bredouille du supermarché.

Pas de pénurie de bouteilles d'eau

Mais contrairement à d'autres produits, comme la moutarde par exemple, on ne peut pas parler pour autant de pénurie, comme l'explique Olivier Dauvers, spécialiste de la grande consommation : "Sur les sandwiches, sur les eaux, sur les boissons plus généralement, on est confronté à un problème de surconsommation qui est lié notamment au contexte. Quand il fait chaud, on achète évidemment beaucoup plus d'eau, beaucoup plus de boissons que d'habitude, donc on est sur un rythme de consommation plus élevé. Et les magasins ne sont pas nécessairement approvisionnés dans les bonnes quantités. Donc il n'y a pas de pénurie d'eau en bouteille et il n'y en aura pas", rassure-t-il.

Ce phénomène devrait donc être seulement passager, le temps que les températures s'adoucissent d'abord et que les distributeurs puissent se réorganiser et proposer des stocks beaucoup plus importants. "Du moment qu'on ne manque pas de glace pendant la canicule, tout va bien", clame une cliente.