Canicule : à Marseille, les plages comme un dernier refuge pour trouver de la fraîcheur

Avant la quatrième vague de chaleur, prévue la semaine prochaine, la température ne baisse pas, notamment dans le sud de la France. À Marseille, la température a atteint les 36 degrés ce samedi. Pour les habitants et les touristes, la baignade reste la meilleure manière de se rafraîchir.

Davia, planche de surf sous le bras, fréquente la plage de l'Escale Borély depuis qu'elle est enfant. Pour elle, il s'agit du meilleur endroit pour se rafraîchir, malgré la chaleur qui rend les journées de moins en moins supportables. "Dès qu’on ressort de l’eau on a tout de suite chaud, c’est épuisant. Et de retour à la maison, on étouffe", souffle-t-elle.

Attention aux coups de chaleur

Cassie et Stéphane sont arrivés de Belgique pour quelques jours de vacances au bord de la mer. Et ils apprécient de pouvoir profiter de la plage. "J’ai du mal à supporter la chaleur déjà en Belgique, alors la mer ça aide, et il y a du vent", explique Cassie, sur le point de retourner se baigner.

Avec son chariot rempli de chouchous, beignets et boissons fraîches, celui qui se fait appeler "Mister Freeze", voit bien qu'à la mi-journée, aux heures les plus chaudes, il ne vend que de l’eau. Ce n’est que lorsque la température redescend en fin d’après-midi que les Marseillais et les touristes "redeviennent gourmands", sourit-il.

Un peu plus loin, au poste de secours, les équipes de sauveteurs restent vigilants pour tenter de repérer les éventuels coups de chaud et d’insolation parmi les vacanciers. Car malgré l’accès à l’eau, un coup de chaleur est vite arrivé sur les plages. Seules solutions : bien s'hydrater et se couvrir la tête.