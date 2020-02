Polémique sur le congé en cas d'enfant décédé : Macron recevra les députés de la majorité mardi

L'exaspération est forte au sein de la majorité. Beaucoup de députés LREM ne décolèrent pas contre le président de la République, après le couac sur l'allongement du congé parental après le décès d'un enfant. Emmanuel Macron doit donc calmer les esprits, et pour cela, il reçoit tous les élus de la majorité mardi à l'Elysée. Resserrer les rangs et éteindre le début d'incendie qui prend jusque chez les députés les plus loyaux : voilà à quoi va devoir s’employer Emmanuel Macron.

"A deux doigts de perdre notre majorité"

Au départ, cette réunion aurait dû se tenir seulement dans une dizaine de jours. Une accélération du calendrier nécessaire, pour certains élus de la majorité. "C'est essentiel de la faire dès maintenant, vu le contexte", explique une députée. En effet, beaucoup de marcheurs n'ont pas apprécié les propos du Président, appelant ses troupes à faire preuve d'humanité. Ils seront donc plusieurs centaines à écouter le chef de l'Etat mardi. Mais il n'est pas certain que ce discours soit la solution.

"Il est impossible d'échanger", déplore un poids lourd du groupe. De son côté, un conseiller ministériel alerte : "Attention au mot de trop ! J'espère qu'Emmanuel Macron va mettre de l'eau dans son vin car on est à deux doigts de perdre notre majorité".