Comment un chef d'entreprise se démène pour rapatrier ses salariés ukrainiens à Bordeaux

REPORTAGE

Djoca Travel est une centrale de réservation hôtelière française implantée en Ukraine avec des salariés très attachés à l'entreprise. Ces derniers continuent en effet à assurer leurs tâches dans les abris, sous les bombes. Très vite, Eric Estegassy, le patron de Djoca Travel, décide d'organiser l'accueil de ses 38 employés et de leurs proches ici, dans le Sud-Ouest.

"Ils resteront nos salariés dans tous les cas"

"On les a d'abord ramenés vers la frontière polonaise. On les ramène au fur et à mesure des hébergements qu'on trouve", explique-t-il au micro d'Europe 1. "On a vu un peu dans toutes les mairies avoisinantes, entre Bordeaux et Toulouse, toute la région du Sud-Ouest. On a pu installer comme ça neuf personnes à Agen, six personnes dans la région de Mazamet. Les salariés sont avec nous depuis très longtemps et on n'imaginait pas une seconde de ne pas s'en occuper. Après, on verra si l'Ukraine rouvre ou pas, ou si on les relocalise ici et qu'on les paie sur la base d'un salaire français. Dans tous les cas, ils resteront nos salariés", assure Eric Estegassy.

"Ils m'ont accueillie chez eux avec ma fille"

Arrivée de la banlieue de Kiev, Irina travaille pour Djoca Travel depuis huit ans. Elle est désormais hébergée à Bordeaux par ses patrons. "J'ai d'abord fui en Pologne, puis j'ai demandé à mes patrons si je pouvais les rejoindre ici. Ils m'ont dit bien sûr, et ils m'ont carrément accueillie chez eux avec ma fille", explique-t-elle au micro d'Europe 1. Au total, grâce à cette opération de solidarité, ce sont 130 Ukrainiens que l'entreprise va faire venir en France.