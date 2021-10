Comment mangent les Français aujourd'hui ?

DÉCRYPTAGE

Il a fait le tour du pays pour comprendre nos nouveaux modes de consommation. Jean-Laurent Cassely, journaliste et essayiste, spécialiste des modes de vie et des questions territoriales, en a même profité pour passer à la loupe nos assiettes. Comment nos habitudes ont-elles évolué ces dernières décennies ? Réponse dans son livre La France sous nos yeux (Ed. du Seuil).

Les Français préfèrent l'huile d'olive au beurre

La première question qu'aborde Jean-Laurent Cassely : la France est-elle encore partagée entre celle de l'huile d'olive et celle du beurre ? "On voit bien qu'il y a encore une France du beurre et de l'huile. Par contre, on s'est rendu compte que la France de l'huile d'olive a gagné du terrain sur le beurre", explique Jean-Laurent Cassely. Historiquement originaire du pourtour méditerranéen, l'huile d'olive est aujourd'hui remontée dans la vallée du Rhône et a conquis des parts de marché dans le sud-ouest et vers l'ouest. Le beurre reste dominant dans le Nord, explique le journaliste.

D'où vient ce changement d'habitude ? "N'oublions pas qu'on est dans un monde de la publicité. L'huile d'olive a été poussée par les industriels dans les années 1990 et 2000 avec le régime méditerranéen, qui est considéré plus sain. Et du coup, les populations, notamment urbaines, ont adopté l'huile d'olive", indique-t-il.

Les nouvelles générations kebab et tacos

Jean-Laurent Cassely a aussi remarqué une accélération de tendances culinaires telles que le kebab et les burgers. "Je viens de la génération McDonalds des années 1980. Les Français qui ont grandi avec se sont un peu embourgeoisés avec l'âge et on redécouvre le fameux burger premium de brasserie, qui est aujourd'hui au menu d'à peu près tous les restaurants de France. C'est la même chose pour le kebab, on commence à voir des kebab gourmets disponibles", raconte-t-il.

Le dernier arrivé des grandes tendances est le tacos français, très populaires chez les jeunes générations aujourd'hui. "On peut se demander si ce tacos va accompagner les populations qui l'ont découvert jeune quand elles vont prendre de l'âge et changer un petit peu de régime alimentaire", se demande-t-il.

La blanquette de veau n'a plus la côte

Parmi les plats classiques qui ne se démodent pas : le steak frites. C'est un plat apprécié par beaucoup de Français de différentes générations. Cependant, la blanquette de veau est en chute libre, avec de moins en moins de jeunes qui apprécient ce plat phare de la gastronomie française.