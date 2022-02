Comment le Covid a-t-il donné «une nouvelle dimension» aux pharmaciens ?

INTERVIEW

Des files d'attente qui semblent interminables, avec presque à chaque fois la même demande : faire un test Covid . Depuis l'apparition du virus dans nos vies, la place des pharmaciens a été profondément bouleversée. "On a réinventé notre métier", lâche même au micro d'Europe 1 Didier Maarek, le président de Well&Well, un réseau de 190 pharmacies en France. "On délivrait des médicaments, et aujourd'hui on pratique des actes."

Une épidémie qui a "épuisé" les équipes

Et cela change tout, à la fois pour les Français, mais également pour les praticiens. "Le fait de vacciner, de tester, nous a donné une nouvelle dimension." Un changement dont Didier Maarek se dit très heureux, car il a permis aux pharmaciens de son réseau d'être "de nouveaux acteurs de santé avec un rôle bien précis et plus important qu'auparavant". Mais, ironie de l'histoire, le Covid, et les "200 à 300 tests quotidiens" (au pic de l'épidémie) qu'il a engendré dans chaque pharmacie Well&Well a "épuisé les équipes qui en ont pris plein la tête".

"Une pénurie de pharmaciens et de préparateurs"

Une tension qui intervient alors même que le secteur souffre "d'une pénurie de pharmaciens et de préparateurs" depuis deux-trois ans, souligne le professionnel. "Ça a été une période très difficile pour les équipes, mais elles ont tenu bon. Et franchement aujourd'hui, tous les pharmaciens titulaires peuvent tirer leur chapeau à toutes leurs équipes."