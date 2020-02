Comment la grève des avocats perturbe le fonctionnement de la justice

Depuis maintenant six semaines, les avocats se mobilisent pour protester contre la réforme des retraites et la volonté du gouvernement de mettre fin à leur régime autonome. Et alors que le Conseil national des barreaux présidé par Christiane Féral-Schuhl a décidé vendredi de "poursuivre une forte mobilisation", comme elle l'explique au micro d'Europe 1, le fonctionnement quotidien de la justice reste extrêmement perturbé dans les tribunaux.

Renvois à l'automne, voire à 2021

Certes, tous les tribunaux ne sont pas touchés. Mais dans ceux concernés par les mobilisations les plus fortes, les magistrats ont des sueurs froides. À Clermont-Ferrand, on compte plus de 2.500 renvois depuis le début du mouvement. À Toulouse, la totalité des dossiers criminels prévus aux assises a été reportée. À Paris, les affaires les plus importantes sont renvoyées à l'été prochain, et on va jusqu'à novembre pour les comparutions sans instruction. Quant à Marseille, on a déjà commencé à donner rendez-vous aux justiciables en 2021.

"On ne sait pas comment on va faire face à l’embolie qui s'annonce", souffle un procureur contacté par Europe 1. Il y a par ailleurs un effet "boule de neige" assez inattendu : certains magistrats ont profité du temps dégagé par le report des audiences pour écluser le règlement de leurs dossiers en attente. Ces affaires sont désormais prêtes à être jugées… quand une date sera disponible.