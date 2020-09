Comment est née l'omelette de la Mère Poulard ?

Aujourd'hui, on vous parle d'une omelette, mais pas n'importe quelle omelette. La célèbre omelette de la Mère Poulard, spécialité du Mont-Saint-Michel, en Normandie. Des œufs, de la crème fraiche et du beurre (voir la recette en bas de cet article), pour un plat chargé d'histoire, que nous raconte notre chroniqueur Olivier Poels, dans Historiquement vôtre.

Il s'agit peut-être de l'omelette la plus chère du monde aujourd'hui. Mais oublions un peu ce qu'est devenue cette institution de la Mère Poulard, un grand groupe industriel avec des restaurants partout, des biscuiteries, etc. On va revenir à l'histoire et même à la création de cette omelette. Et à l'histoire de cette femme assez incroyable née au 19ème siècle, Annette Poulard, née Anne Boutiaut.

Elle n'est pas née au Mont-Saint-Michel. Elle est née à Nevers. Elle était femme de chambre et elle arrive au Mont-Saint-Michel en 1872, comme femme de chambre, d'ailleurs. Elle rencontre et épouse le fils du boulanger du Mont-Saint-Michel, un certain Monsieur Poulard, et ils reprennent une petite auberge.

Un encas pour les pèlerins devenus curiosité gastronomique

Et très vite fait, elle va mettre au point une simple omelette, qu'elle utilise pour faire patienter les clients qui viennent manger, notamment les pèlerins fatigués et affamés, venus visiter le Mont-Saint-Michel. Une recette simple, facile à faire. Et dont le couple Poulard était loin d'imaginer le succès à venir.

Découvrez notre newsletter gastronomie Recevez tous les dimanches à 10h notre newsletter "A table !" pour exceller derrière les fourneaux avec les recettes, conseils et trucs & astuces de Laurent Mariotte, ses chroniqueurs et ses invités. >> Abonnez-vous ici

Ces omelettes font pourtant bien un tabac : elles deviennent une curiosité gastronomique du coin. Georges-Clemenceau ou encore le roi de Belgique Léopold II vont manger des omelettes là bas, et des grands restaurants demandent la recette de "la Mère Poulard", nom choisi par le couple lui-même. Sur l'enseigne de leur nouvel établissement en 1988, Victor et Annette Poulard inscrivent même : "À l'omelette renommée de la Mère Poulard".

Quel est le secret ? Elle a une texture très différente des autres, due notamment à la séparation des blancs et des jaunes d'œuf dès le départ, ce qui en fait une omelette très légère. Mais qui n'en reste pas moins facile à réaliser, avec des ingrédients simples, contrairement à ce que pourrait laisser croire les prix des restaurants qui en proposent aujourd"hui.