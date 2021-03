Comment bien préparer un avocado toast ?

Vous l'avez peut-être déjà croisé sur Instagram, avec un décor astucieusement placé et un filtre savamment appliqué. Lui, c'est l'avocado toast, une des stars du réseau social détenu par Facebook. Les chiffres donnent d'ailleurs le tournis : ce plat regroupe plus de 1,7 million de hashtags et 11 millions pour avocado, contre 7 millions pour tomato et à peine 100 pour le mal-aimé topinambour. Mais qu'en est-il de l'histoire de cette tartine toastée associée à une belle tranche d'avocat, aux qualités gustatives indéniables ?

Un plat venu de l'Australie

Aux États-Unis, l'avocado toast est la superstar de la cuisine "santé". Mais c'est loin de là, en Australie, qu'est né ce mets cuisiné un peu partout dans le monde aujourd'hui. C’est le chef Bill Griger, installé à Sydney qui, le premier, au début des années 1990, a l’idée de tartiner de l’avocat sur un toast de pain grillé et d’y ajouter un trait de citron vert, une pointe de sel et une pincée de piment.

Pourtant, si le plat est délicieux, il est catastrophique d’un point de vue environnemental et la surconsommation d’avocat entrainée par la popularité du plat cause de sérieux problèmes au Mexique, principal pays producteur de ce fruit aux innombrables vertus. Par conséquent, de nombreux restaurants se voient aujourd’hui contraints de les retirer de leur carte.