L'avocat : un or vert bon pour la santé, néfaste pour l'environnement

Instagram aurait-il ringardisé l'avocat-crevette-sauce cocktail des années 70 pour nous faire saliver autour de clichés photogéniques d'avocado toast ? Souvent associé à l’œuf mollet, aux graines de courge, ou au saumon fumé, l'avocat regorge d'oméga 3, d'acides gras mono-insaturés, de vitamines, de fibres. Sa texture facile à travailler se transforme en crème très rapidement et fait le bonheur des végans. Il comporte également de nombreuses vertus rassasiantes et antioxydantes.

Un fruit tellement bon pour la santé qu'on en fait même des produits de beauté. Bilan, ces dernières années, la consommation d'avocat a explosé.

Un succès désastreux pour l'environnement

Mais si ses propriétés nutritionnelles ne cessent d'être vantées, l'avocat n'est pas un modèle de vertu pour l'écologie. Son exportation d'Amérique latine vers les Etats-Unis et l'Europe a de graves conséquences sur l'environnement. Extrêmement gourmand en eau - 1.000 litres pour 1 kilo - son bilan carbone est aussi très lourd, à cause du transport. Pour augmenter son rendement, certains producteurs rasent illégalement des forêts, entraînant la déforestation de milliers d'hectares.

Faut-il le boycotter ?

S'il n'est toutefois pas nécessaire d’arrêter d'en manger, il peut être utile de s'interroger quant à sa provenance et en limiter sa fréquence. Le chef étoilé Florent Ladeyn a décidé de le boycotter de ses cuisines afin de limiter son impact environnemental. Le chef Romain Meder, lui, choisit uniquement des avocats français corses pendant leur saison. Petits à la peau lisse, ils ont un goût plus vert que les avocats à la peau rugueuse mais sont toutefois plus chères puisqu'ils sont plus difficiles à trouver.