Comment bien choisir son huile d'olive ?

En période estivale, l'huile d'olive est partout. Aussi bien à la cuisson qu'à l'assaisonnement. Discrètement, elle sublime nos plats et leur donne une saveur méditerranéenne qui change la donne. À condition d'avoir une huile d'olive de qualité, sinon la magie n'opère pas toujours. Malheureusement entre arnaque et méconnaissance, il n'est pas toujours facile de s'y retrouver. C'est pour cela qu'Olivier Poels, sous l'œil vigilant de Jean-Benoît Hugues, oliveron aux Baux-de-Provence, nous donne les clefs pour choisir le bon produit dans l'émission "Le Marché de midi".

Huile d'olive vierge extra et huile d'olive vierge

"L'une des premières choses à savoir en ce qui concerne l'huile d'olive, c'est qu'il existe avant tout trois catégories : l'huile d'olive vierge extra, la vierge et la lampante", indique Olivier Poels. Elles permettent de repérer facilement si le produit est de qualité ou non. Compte tenu de sa faible teneur en acide oléique (moins de 1%), l'huile vierge extra est considérée comme la meilleure. Sa composition, à base d'olives issues d'un premier pressage, est également à l'origine de sa qualité. La lampante étant considérée comme la moins bonne.

Huile filtrée ou non

Autre information à vérifier sur l'étiquette, la filtration ou non de l'huile en question. Qui dit filtration, dit procédé mécanique qui casse les arômes. C'est pour cela que de nombreux producteurs laissent l'huile remonter à la surface des cuves naturellement pour ensuite pouvoir la récupérée et garantir la préservation de la qualité. Vous pouvez également regarder si les olives ont été récoltées à la main ou non pour savoir si ces dernières ont reçu des chocs ou non. Si c'est le cas, la qualité sera moins bonne car le légume sera moins bien préservé.

Découvrez notre newsletter gastronomie Recevez tous les dimanches à 10h notre newsletter "A table !" pour exceller derrière les fourneaux avec les recettes, conseils et trucs & astuces de Laurent Mariotte, ses chroniqueurs et ses invités. Abonnez-vous ici

Date de validité

Autre indice non-négligeable, la date de péremption. En effet, l'huile d'olive n'est pas comme le vin, elle ne se bonifie pas avec le temps. Elle ne dépasse pas une durée de vie de 18 mois. On n'hésite donc pas à regarder la date d'embouteillage pour savoir depuis combien de temps le produit est en bouteille. Et la date de péremption, longue ou non, pour savoir si on est sur une huile de premier choix et sans conservateur.

Enfin, concernant le packaging, une bonne huile d'olive est conservée dans une bouteille opaque ou un bidon (pas plus grand que 75 cl) pour éviter qu'elle ne s'oxyde au contact de la lumière et de l'air.

Deux huiles, deux ambiances

"Il ne faut pas hésiter à prendre une huile pas très chère pour tout ce qui concerne la cuisson et se faire plaisir sur des huiles d’appellation pour accompagner de belles tomates ou de la mozzarella", résume enfin Jean-Benoît Hugues. Inutile donc de culpabiliser si vous utilisez une huile de moins bonne qualité, à condition de savoir quand s'en servir. Votre porte-monnaie vous dira merci.