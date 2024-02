Combien coûte une cigarette électronique en 2024 ?

SPONSORISÉ

D’après l’Alliance contre le tabac, le budget d’un fumeur s’élève à environ 207 euros par mois, soit 2 484 euros en un an. Un fumeur sur cinq reconnaît même avoir déjà fait des sacrifices sur des loisirs ou d’autres achats afin de pouvoir acheter du tabac. Face à la nouvelle augmentation du prix des paquets de cigarettes, certains fumeurs se tournent vers d’autres options, comme la e-cigarette. L’usage de celle-ci peut permettre des économies significatives, comme en témoigne Le Petit Vapoteur.

Comment démarrer la cigarette électronique ?

Pour se lancer dans la transition du tabac classique à la cigarette électronique, il faut commencer par s’équiper ! Cela implique de sélectionner l’e-cigarette elle-même, mais aussi le e-liquide qu’elle contiendra. Les utilisateurs peuvent choisir parmi un large choix de couleurs et de goûts. Un kit de démarrage complet coûte environ 30 euros : un investissement vite amorti si l’on se réfère au calcul d’économie pour l’arrêt du tabac disponible sur le site du Petit Vapoteur.

Quelle économie la cigarette électronique représente-t-elle face au tabac ?

Passer à la cigarette électronique permet de soigner ses finances. Prenons l’exemple d’un fumeur consommant en moyenne dix cigarettes par jour, sur la base d’un paquet de 12 euros. En une semaine seulement, cela l’amène à faire une économie de 30 euros entre une vapoteuse et qui coûterait 12 euros et plus de trois paquets de cigarettes classiques qui lui reviendraient à 42 euros. Sur un mois, il ferait 130 euros d’économies et sur un an, 1 562 euros ! De quoi se payer un joli voyage ou mettre de côté pour un projet important, ce qui peut être un véritable encouragement pour entreprendre une transition à la vape.

Faire la transition à l’e-cigarette

Le Petit Vapoteur aide les fumeurs à passer du tabac à la vape. L’une des meilleures façons de le faire est de se rendre directement en boutique pour en discuter avec des professionnels. Ils sauront écouter les besoins de chacun et les orienter vers le matériel qui leur conviendra le mieux. Autre alternative, un guide, disponible sur le site de la marque, donnant également des indications pour choisir le bon matériel. Pour certains fumeurs, la vape n’est qu’une étape de transition vers l’arrêt complet de la nicotine. Alors, Le Petit Vapoteur propose aussi un guide pour réussir son sevrage nicotinique. Le sevrage tabagique est la première étape vers le sevrage nicotinique, d’où l’intérêt de s’essayer tout d’abord à la vape.

Enfin, n’oublions pas l’intérêt financier de la cigarette électronique : dans un contexte inflationniste, notamment sur les paquets de cigarettes, rappelons que le milieu de la vape est peu sujet aux augmentations de tarifs.