Collecte des Restos du cœur : malgré l'épidémie de coronavirus, "les remontées sont optimistes"

INTERVIEW

"Je n'ai pas senti de psychose." Romain Colucci, fils de Coluche qui fait aujourd'hui partie des 73.000 bénévoles des Restos du cœur lancés par son père, est sur le terrain ce week-end. Et pour cause, l'association organise dans les magasins sa grande collecte nationale qui servira à servir des repas et fournir des produits d'hygiène aux plus démunis pendant l'été. Alors que l'épidémie de coronavirus est dans toutes les têtes, l'opération s'est pour l'instant bien passée, a-t-il expliqué sur Europe 1 avec Patrice Blanc, le président des "Restos".

"On avait des craintes", a reconnu ce dernier. Même si 7.000 magasins étaient mobilisés, la collecte n'a pu être organisée dans quatre départements. Mais pour le reste, "les remontées sont plutôt optimistes" et les Français ont répondu présent à l'appel lancé. "L'an dernier, on a frôlé les 9.000 tonnes" de produits donnés, précise Patrice Blanc. "Je ne suis pas sûr qu'on les atteindra mais on ne devrait pas être très loin."

"La vie continue et des gens ont besoin de nous"

Cela équivaut à 9 millions de repas. Sans compter les denrées non alimentaires, notamment les produits d'entretien corporel ou ceux pour bébé, comme les couches, que les Restos du cœur encouragent vivement à donner.

"C'était bien qu'on ait maintenu cette collecte", abonde Romain Colucci, qui rappelle qu'il est également possible d'acheter le CD ou le DVD des Enfoirés, dont les bénéfices seront reversés à l'association. "Chaque CD, chaque DVD acheté, c'est 17 repas offerts aux Restos du cœur. Tout le monde vit dans cette ambiance bizarre en ce moment mais il ne faut pas. La vie continue et des gens ont besoin de nous. Il ne faut pas hésiter." Pour les Français qui ne sortiraient pas faire leurs courses, il est toujours possible de faire des dons en ligne.