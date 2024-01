Colère des agriculteurs : «On a gagné un match», Jérôme Bayle annonce la levée du blocage sur l'A64

Après plusieurs jours de blocage, l'autoroute A64, au niveau de Carbonne, devrait être libérée des tracteurs d'ici ce samedi midi. L'éleveur occitan, Jérôme Bayle, initiateur du barrage et figure du mouvement, a estimé avoir "gagné" sur trois points principaux : le gazole non routier (GNR), l'irrigation et la MHE (que l'on appelle aussi le Covid de la vache). Autre victoire du nouveau leader, la visite surprise de Gabriel Attal sur le barrage de l'A64, accompagné du ministre de l'Agriculture Marc Fesneau et de la Transition écologique, Christophe Béchu.

Vendredi soir, les rangées de tracteurs qui bloquaient l'autoroute A64 depuis huit jours ont laissé passer le véhicule du Premier ministre. Jérôme Bayle, organisateur du mouvement, prévient ses hommes, qui forment bras-dessus bras-dessous un cordon de sécurité autour du chef du gouvernement et des ministres. Ils déambulent dans la cohue.

Après quelques échanges, Gabriel Attal, perché sur une chaise, prend la parole au micro. "Merci à tous de vous battre pour votre métier. Merci à tous d'être au rendez-vous de vos responsabilités. Merci à tous de nous rendre si fiers de notre pays", a-t-il lancé.

"On a gagné un match"

Debout, à ses côtés, Jérôme Bayle annonce la levée du blocage. "Il y avait trois mots ici : respect, solidarité, détermination. On n'a rien cassé, on a été solidaire. On a fait plus de 500-600 repas par jour. Et la détermination, on l'a menée jusqu'au bout puisqu'on a gagné un match. Il m'a donné des dates. S'il ne respecte pas les dates, il sait que je suis capable de me réveiller à trois heures du matin et de lui dire 'Oh, tu m'as oublié !'. S'il y en a qui veulent rester là, ils restent là mais Jérôme Bayle ne sera plus sur l'autoroute demain matin", affirme l'agriculteur au micro d'Europe 1.

"N'oubliez pas une chose", dit-il, "si les syndicats aiment tirer la couverture, le premier qui est entré en tracteur sur l'autoroute, c’est moi".