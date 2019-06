La climatisation, c'est bien, mais attention aux coups de froid en pleine canicule !

ON DÉCRYPTE

Le pic de chaleur qui touche la France depuis le début de la semaine se poursuit jeudi avec un pic dans la journée. Les températures vont atteindre localement 41 à 42°C. Faire ses courses au rayon surgelé ou aller au cinéma, à chacun son astuce pour se rafraîchir... du moins pour ceux qui n'ont pas climatisation. Mais cet outil qui paraît si indispensable en période de canicule est à double tranchant. Car ceux qui en abusent pourraient bien tomber malades.

>> De 7h à 9h, c’est deux heures d’info avec Nikos Aliagas sur Europe 1. Retrouvez le replay ici

Une grosse angine en pleine canicule

"Une toux grasse et la gorge complètement enflammée", décrit par exemple Isabelle au micro d'Europe 1. Elle a attrapé une grosse angine à cause de la climatisation de l'open space dans lequel elle travaille. "Je suis allée chez le médecin parce que j'avais une barre sur la tête et je commençais à avoir de la fièvre. Il m'a donné trois jours d'antibiotiques et trois jours de cortisone", détaille-t-elle, la gorge enrouée.

>> À LIRE AUSSI -Canicule : quels sont les bons gestes à adopter pour votre santé ?

Ce coup de froid est le grand classique de l'été pour le docteur Marc Douchet, médecin généraliste à Paris, qui voit des patients comme Isabelle tous les jours. "Une clim' rend de l'eau. Elle prend l'air d'une pièce et l'assèche. Et cela s'étend aussi à nos muqueuses : le nez, la gorge, les yeux. Donc cela facilite la survenue de sinusites, de pharyngites, d'angines et de conjonctivites", explique le médecin.

Le ventilateur n'est pas une bonne idée pour tous

Quant au ventilateur, qui peut apparaître comme une solution alternative, il n'est pas recommandé pour les asthmatiques et les allergiques. En effet, en brassant de l'air, il soulève de la poussière, du pollen et des acariens.