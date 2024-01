Climat : Christophe Béchu décroche l'attribution des négociations pour la COP29

Le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu a obtenu de s'occuper des négociations sur le climat pour la prochaine COP29 après en avoir discuté avec le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, a indiqué samedi à l'AFP son cabinet. Les discussions pour les COP, les conférences de l'ONU sur le climat, avaient été confiées dans le précédent gouvernement à la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher.

Mais Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, a récupéré le portefeuille de l'énergie à la faveur du récent remaniement. Des décrets d'attribution doivent clarifier dans les jours à venir la répartition des tâches entre les divers ministères. La question de savoir qui représentera la France dans les négociations pour la COP29 prévue en novembre prochain à Bakou, en Azerbaïdjan, à d'ores et déjà été tranchée vendredi en fin de journée, a rapporté le Figaro. Une information confirmée à l'AFP par le cabinet de Christophe Béchu.

Le financement de la transition hors des énergies fossiles comme priorité

La tutelle de la direction générale de l'énergie et du climat (DGEC), administration clé, reste à déterminer. La COP28 aux Emirats arabes unis fin 2023 a abouti à un accord historique ouvrant la voie à l'abandon progressif des énergies fossiles, principales causes du réchauffement climat. Le financement de la transition hors des énergies fossiles, notamment dans les pays en développement, sera l’une des priorités de la COP29.