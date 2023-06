Circularité : pour une meilleure gestion des déchets

SPONSORISÉ

Le gouvernement poursuit sa trajectoire de décarbonation, notamment en visant une réduction de 40% de la consommation d’énergies fossiles et de 55% des gaz à effet de serre d’ici 2030. A cela s’ajoute la loi européenne sur le climat, et sa perspective d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. Le développement de l’économie circulaire apparait comme une solution clé. Depuis près de 70 ans, Derichebourg Environnement œuvre pour que les déchets générés au quotidien s’inscrivent dans une démarche d’économie circulaire, pour gérer au mieux l’impact des diverses installations industrielles sur nos ressources naturelles. Un travail d’équilibre et d’innovation ; un engagement environnemental ambitieux et essentiel.

Préserver nos ressources

Nos ressources naturelles comme les minerais de sous-sol sont limitées, et la viabilité de notre économie dépend de leur préservation. C’est pourquoi le recyclage est essentiel : une matière recyclée est d’abord une matière qui n’a pas été extraite, elle laisse donc nos ressources intactes et contribue à la souveraineté industrielle.

L’économie circulaire désigne par exemple le fait de traiter des mines de surface pour produire de nouvelles matières premières à partir de déchets. Derichebourg Environnement s’engage pour diriger autant que possible les flux de déchets vers le recyclage. L’industrie du recyclage permet d’assurer un approvisionnement constant et maîtrisé, et va dans le sens de la transition écologique.

Économie circulaire : la solution clé

Les différents objectifs fixés pour le climat poussent la chaîne de valeur des productions industrielles à s’adapter rapidement, notamment en agissant sur les matières premières consommées. Plus celles-ci seront issues de matières premières recyclées, plus les industries amélioreront leur bilan carbone, et donc leur impact environnemental. En effet, la production de matières recyclées nécessite moins d’énergie et émet moins de gaz à effet de serre que celle de matières premières extraites.

Toutefois, aujourd’hui, une partie de ces déchets n’est pas encore recyclable. Derichebourg Environnement fait donc en sorte de les trier pour en extraire une fraction valorisable énergétiquement. Ils prennent alors la forme de combustibles circulaires, qui peuvent ensuite se substituer à des énergies fossiles.

Un impact réel sur l’environnement - Le recyclage a empêché l’émission de 22 millions de tonnes de CO2. C’est l’équivalent de 94% des émissions annuelles du transport aérien français et de 17% des émissions annuelles du parc automobile français. - Les émissions de CO2 sont réduites de 58% pour l’acier et de 92% pour l’aluminium, et ce grâce à l’incorporation de métaux recyclés dans les chaînes de valeur de l’industrie. - Le recyclage de l’acier en France représente l’équivalent de 1.277 Tour-Eiffel.

Penser au futur en étant proactif

Pour aller au bout de la circularité, les industries du recyclage doivent constamment se réinventer pour développer de nouvelles technologies de valorisation. Celles-ci permettront notamment de gérer les gisements futurs de plus en plus complexes à appréhender, mais également d’accroître leurs performances.

Pour préparer l’avenir, des filières "REP" (Responsabilité Elargie du Producteur) sont régulièrement créées, et poussent le secteur à s’adapter aux caractéristiques des nouvelles filières. Plus d’informations ici.