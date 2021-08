Cinquième week-end de mobilisation contre le pass sanitaire ce samedi

Les anti-pass sanitaire se sont à nouveau donné rendez-vous dans la rue ce samedi. Près de 200 rassemblements sont prévus dans toute la France. Et pour ce cinquième week-end de mobilisation consécutif, les forces de l’ordre s’attendent à voir un peu plus de monde que la semaine dernière : le ministère de l’Intérieur table sur un mouvement global qui pourrait atteindre les 250.000 manifestants dans tout le pays. Contre 237.000 la semaine dernière.

À Paris, trois rassemblements sont organisés. Mais il y a un clivage net entre les deux principaux. D’un côté, celui organisé par Florian Philippot, président des Patriotes. De l’autre, un appel à manifester lancé par des gilets jaunes qui refusent de marcher aux côtés de l’extrême droite.

Des manifestations plus fortes dans le sud de la France

Le mouvement est également très suivi dans le sud où la recrudescence du coronavirus et ses conséquences se sont fait le plus sentir en cette période estivale. Les autorités seront particulièrement attentives à Toulon par exemple. Plus de 10.000 manifestants y sont attendus.

Jusqu’à présent, les défilés se sont déroulés pacifiquement et sans affrontement avec les forces de l’ordre. Cela pourrait expliquer l’augmentation du nombre de manifestations semaine après semaine. Les autorités craignent tout de même que certains militants extrémistes et violents rejoignent les cortèges.