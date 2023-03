Cigarettes, alcool... Les jeunes de 17 ans moins attirés par la consommation de substances addictives

Les mœurs sont-elles en train de changer ? D'après une étude de l'Observatoire français des drogues, un jeune de 17 ans sur deux n'a jamais pris le moindre verre ni fumé la moindre cigarette. Europe 1 est allée à la rencontre de ces lycéens devenus raisonnables.

"Ça ne donne plus vraiment envie"

Devant les grilles du lycée, seul un ou deux adolescents s'allume une cigarette en sortant. Les autres préfèrent passer leur tour : "On m'a proposé plusieurs fois de fumer et j'ai dit non. J'ai l'impression qu'on est de plus en plus informé sur les dangers. Ça ne se donne plus vraiment envie", explique une lycéenne au micro d'Europe 1.

"L'odeur de la cigarette, je ne la supporte pas. Je ne vois pas ce qu'il y a de sympa dans ça", renchérit une camarade. Une autre évoque des raisons de santé : "Je fais de l'asthme, je n'ai pas envie de mourir !".

"J'aime avoir du contrôle sur mon corps"

Néanmoins, sur l'alcool, les avis sont plus mitigés : "Je pense que c'est quand même très très fun de boire de l'alcool !", déclare une jeune lycéenne. Sa camarade tempère son enthousiasme : "Ce n'est pas une nécessité et je pense que ça met dans des états qui ne sont pas forcément fun. Est-ce qu'on a réellement besoin de ça pour s'amuser ?".

"Je bois parfois en soirée mais je n'ai jamais été très bourrée. J'aime avoir du contrôle sur mon corps", détaille une autre. Selon la même étude, 20% des jeunes de 17 ans n'ont jamais consommé d'alcool.