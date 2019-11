Chutes de neige : 170.000 foyers toujours privés d'électricité en Rhône-Alpes

Quelque 170.000 foyers restaient privés d'électricité samedi matin en Rhône-Alpes après les importantes chutes de neige, soit une légère amélioration par rapport à vendredi soir, annonce le gestionnaire de réseau Enedis. Les difficultés se concentrent en Ardèche, Drôme, Isère, dans la Loire et le Rhône, ajoute Enedis, précisant que 2.200 de ses agents sont mobilisés pour tenter de rétablir la situation malgré une difficulté pour "accéder aux ouvrages".

La neige précoce qui est tombée en quantité sur ces départements jeudi est lourde, gorgée d'eau et a cassé de nombreuses lignes électriques. La situation s'améliore d'heure en heure : dans la nuit de vendredi à samedi, l'électricité a été rétablie pour 20.000 foyers et, dans la journée de vendredi, 140.000 avaient déjà pu retrouver lumière et chauffage.

Des lignes TER toujours perturbées samedi matin

Par ailleurs, les autorités ont identifié des "lieux de vie" à réalimenter de façon prioritaire, que ce soit par le réseau ou avec des groupes électrogènes. En conséquence, "650 groupes électrogènes sont en cours d'installation ou d'acheminement", précise encore Enedis dans un bulletin de situation.

Côté SNCF, des lignes TER restaient perturbées samedi matin avec notamment la ligne Valence-Grenoble interrompue jusqu'à mardi, la ligne Lyon-Grenoble jusqu'à lundi (d'ici là, possibilité de passer par Chambéry pour effectuer la liaison). La liaison Valence-Gap ne devrait elle reprendre que dimanche.