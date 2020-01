Chloé Verlhac, veuve de Tignous : "Je porte un message d'amour et de reconstruction"

INTERVIEW

C'est un triste anniversaire que la France a commémoré mardi. Le 7 janvier 2015, il y a cinq ans, huit membres de la rédaction de Charlie Hebdo étaient assassinés par les frères Kouachi dans une tuerie qui fera 12 morts au total. Parmi eux Bernard Verlhac, mieux connu sous le nom de Tignous. Sa veuve, Chloé Verlhac, qui vient de publier Si tu meurs je te tue (Plon) était l'invitée d'Europe 1 pour conclure cette journée d'hommage.

Dans son livre, elle raconte sa vie d'après, sans Tignous, et avec leurs deux enfants. "Je porte un message d'amour et de reconstruction. On peut continuer à vivre après", affirme-t-elle.