Charlie Hebdo : l'arrestation de Peter Cherif "est une excellente nouvelle", se réjouit l'avocat des victimes et parties civiles

RÉACTION

C'était l'un des djihadistes Français les plus recherchés. Peter Chérif, soupçonné d'avoir fomenté l'attentat de Charlie Hebdo commis par les frères Kouachi, a été arrêté la semaine dernière à Djibouti.

Cet homme, qui se fait appeler Abou Amza, sera bientôt extradé vers la France. "C'est une excellente nouvelle", se réjouit Maître Gérard Chemla, l'avocat des victimes du 7 janvier, vendredi sur Europe 1. "On est toujours satisfait quand on se rend compte que les donneurs d'ordres, les marionnettistes, sont des gens que l'on peut atteindre."

"C'est lui qui a commandité" l'attentat. Pour ce qui est du profil de Peter Cherif, il s'agit d'un "Français" qui était "extrêmement proche" des frères Kouachi, décrit l'avocat : "Ce sont des gens qui viennent du même quartier." Et "c'est lui qui a commandité, c'est-à-dire qui a donné l'ordre que l'on réplique aux journalistes de Charlie par cet attentat absolument épouvantable", poursuit-il.

"On va opposer un terroriste à un processus de justice." A son retour en France, Peter Cherif "va voir un juge d'instruction", il "va être mis en examen" et il "va être jugé". "On va opposer un terroriste à un processus de justice, ce qui est quand même quelque chose de très satisfaisant", souligne Maître Chemla.