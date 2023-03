Changement d'heure : «L'argument énergétique n'est plus valable», estime l'eurodéputée EELV Karima Delli

Avez-vous réglé votre montre ? Dans la nuit de samedi à dimanche, nous avons avancé d'une heure. Ce changement d'heure, instauré en 1970 puis harmonisé dans toute l'Union européenne en 1998 était prévu pour faire des économies d'énergie. Mais est-il réellement bénéfique ? Non, d'après l'eurodéputée Europe Écologie Les Verts Karima Delli.

"L'argument énergétique utilisé initialement n'est plus valable ou à la marge. Aujourd'hui, on sait que le changement d'heure n'est pas un levier d'action pour économiser l'énergie", avance-t-elle au micro d'Europe 1.

"Plusieurs études montrent les effets négatifs du changement d'heure"

Initialement, le changement d'heure a été mis en place principalement dans le but de réaliser des économies d'énergie suite au choc pétrolier de 1973 et à l'envolée des prix de l'or noir, alors que la France se chauffait majoritairement au fioul. Si une étude publiée en 2010 par l'Agence de la transition écologique (Ademe) note les impacts positifs sur les émissions en CO2, d'autres travaux pointent l'inefficacité du dispositif aujourd'hui et de nombreux citoyens contestent son bénéfice.

"Aujourd'hui, plusieurs études montrent les effets négatifs du changement d'heure. Le point le plus tangible s'arrêterait plutôt à l'accidentologie. Par exemple, après le passage à l'heure d'été, les gens ayant perdu une heure de sommeil sont un peu plus fatigués et on a une hausse notamment des accidents routiers", poursuit Karima Delli.

Une procédure complexe

Mettre fin au changement d'heure relève d'une procédure est aussi complexe et administrativement lourde. Il faut que les États membres se concertent et s'accordent pour aligner leurs montres, afin de garder un bon fonctionnement du marché intérieur. Si la France, l'Espagne ou encore l'Italie préfèrent garder l'heure d'été, les pays au Nord de l'Europe, eux, plaident pour rester à l'heure d'hiver.